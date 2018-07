Le rideau est tombé, lundi 23 juillet, à Sidi Bouzid sur la première édition de l’académie de l’entreprenariat 2016-2018.

Six projets dans les domaines de l’industrie des jeux, le broyage des épices, le nettoyage et le scellement des matériaux, l’élevage des lapins et l’enseignement pédagogique (création d’un jardin d’enfants et d’une école privée) ont été présentés à cette occasion.

Le président de l’Association de développement et des études stratégiques à Sidi Bouzid, Mohamed Sghair Nouri, a indiqué que cette initiative vise à aider les jeunes à créer leurs propres projets en bénéficiant de la formation, de l’encadrement et de l’assistance technique nécessaire.

Il a ajouté que 50 jeunes de la région ont bénéficié, durant deux années et dans le cadre de cette académie, d’une formation spécifique pour la réalisation de leurs projets ainsi que d’une formation complémentaire en gestion et communication d’entreprise.