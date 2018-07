Un mémorandum d’entente pour établir des critères communs d’accréditation des établissements de santé a été signé, lundi 23 juillet, au siège du ministère tunisien de la Santé entre l’Instance nationale de l’accréditation en santé et le Centre saoudien d’accréditation des établissements de santé.

Ce mémorandum est composé de neuf articles et prévoit, notamment, l’impulsion de l’action bilatérale en matière de santé, l’échange d’expertises et de données en matière de qualité et de sécurité des patients, l’établissement de critères d’accréditation, l’échange des programmes de formation et le respect des droits de propreté intellectuelle pour toute action ou projet commun.

D’une durée de cinq ans renouvelable, ce mémorandum devrait favoriser l’unification des critères des prestations sanitaires entre les deux pays, a indiqué Imed Hammami, ministre tunisien de la Santé.

La coopération entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite dans le domaine de la santé consiste, également, en l’échange du cadre médical et paramédical, a-t-il souligné.

Hammami a rappelé à cette occasion le don saoudien pour la construction d’un hôpital pluridisciplinaire à Kairouan.

De son côté, l’ambassadeur de l’Arabie Saoudite en Tunisie, Mohammed Ben Mahmoud El Ali a signalé que ce mémorandum permettra de promouvoir les prestations sanitaires dans les deux pays.

L’Instance nationale de l’accréditation en santé est un établissement national qui veille à adapter les prestations sanitaires en Tunisie aux critères internationaux à travers l’accréditation des établissements de santé.