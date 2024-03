Le ministre de la santé Ali Mrabet a annoncé vendredi le lancement officiel de l’association panafricaine des plaies et cicatrisation qui a pour objectif l’échange des expériences avec les pays africains en matière des techniques de soins des brûlures, des plaies et de cicatrisation.

Au cours de la cérémonie de lancement de cette association à Tunis, Mrabet a indiqué que la Tunisie est dotée de compétences médicales et paramédicale dans le domaine de traitement des plaies et s’emploie à travers cette association, à transférer son expertise aux divers pays africains et à adhérer aux avancées scientifiques dans ce secteur.

De son côté, le président de l’association panafricaine des plaies et cicatrisation Amen Allah Messaadi a précisé dans une déclaration aux médias, que cette association regroupe d’éminents médecins spécialistes, des présidents d’associations actives dans le secteur sanitaire et des doyens de facultés de médecine issus de 14 pays Africains.

“Cette association mettra en oeuvre un processus thérapeutique pour tous genres de plaies, adapté aux récents développement dans ce domaine qui prend en compte la situation financière du patient et réduit les dépenses de l’état” a-t-il dit.

Messaadi a affirmé que le personnel médical et paramédical bénéficiera d’une formation pratique et théorique à l’échelle Africaine qui sera délivrée par des médecins spécialistes tunisiens, en vue de transférer l’expertise tunisienne aux pays Africains.

Dans ce contexte il a annoncé que la Tunisie abritera le premier congrès scientifique de cette association qui se tiendra en octobre 2024.