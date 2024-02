Vendredi 1er mars 2024, verra le lancement de l’Association panafricaine des Plaies et Cicatrisation en présence de M. Ali Mrabet,ministre tunisien de la Santé.

14 pays africains représentés par d’éminents professeurs de différentes spécialités, des présidents de sociétés savantes et des doyens de facultés de médecine, prennent part à l’assemblée constitutive de cette association initiée par Pr Amen Allah Messaadi, professeur en réanimation médicale à la Faculté de Médecine de Tunis et fondateur des services de réanimation des brûlés.

La PAWH a pour ambition l’amélioration de la qualité des soins pour tout type de plaies en Afrique et de promouvoir une expertise africaine dans les techniques de soindes plaies, des brulures et de la cicatrisation.

La PAWH œuvrera à renforcer la collaboration interdisciplinaire entre les professionnels de la santé et la promotion de l’éducation de professionnels de la santé via des programmes de formation continue théorique et pratique sur les dernières avancées thérapeutiques et technologiquesavec comme principal objectif la réductiondes disparités en matière de soins des plaies et cicatrisations.

La formation se fera dans le centre panafricain des plaies et cicatrisationen partenariat avec leHealth management Institute (IHM) et l’institut des hautes études (IHE).

La formation accréditée est certifiante et est ouverte aux personnels paramédical et médical tunisien et africain.

Les plaies sont un enjeu mondial de centaines de milliards de dollars par le monde, mais plus que les implications pécuniaires pour les Etats, les plaies ont des impacts considérables sur la santé et la qualité de vie des patients qui en souffrent.

Les soins des plaies sont un domaine d’expertise récent où les recherches se développent rapidement et touchent à toutes les spécialités médicales étant donné la clientèle polypathologique qui appelle différents traitements.

La complexité croissante des soins de plaies représente un défi supplémentaire dans le développement de cette expertise d’où l’importance de la recherche, dans ce domaine que la Panafricaine est décidée à développer à travers le Centre.

« Notre ambition est d’investir dans la recherche et le développement car il est plus qu’évident qu’en tant qu’Africains, nous devons,certes, nous référer aux dernièresbru innovations et trouvailles dans le soin des plaies et dans leur cicatrisation mais aussi nous pencher sérieusement surles recherches médicales aussi bien clinique que fondamentale pour concevoir des traitements adaptés à notre contexte social et à nos moyens dans le secteur de la santé. Nous voulons faire de la médecine pour tous les malades et particulièrement ceux dont les ressources sont limitées» a déclaré Pr Amen Allah Messaadi, président de la PAWH.

La prévention reste le meilleur traitement. C’est aussi la raison pour laquelle l’association panafricaine s’est fixée comme autre objectif la mise en place de programmes de prévention et leur implémentation non seulement dans les pays adhérents mais aussi sur tout le continent.

*HotelRoyal ASBU, Place des Avocats Centre Urbain Nord.

*PanafricanWound and Healing