Plusieurs projets culturels à examiner dans le cadre d’un programme de coopération tuniso-roumaine ont été discutés lors de l’entretien de la ministre des affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi hier vendredi avec l’ambassadeur de Roumanie en Tunisie, Valentin-Ciprian Muntean, informe un communiqué du ministère.

L’organisation d’une manifestation conjointe à l’occasion de la commémoration cette année du cinquantième anniversaire du décès de Georges Sébastian (1974), l’esthète roumain qui a construit en 1927 “Dar Sébastian”, -l’actuel centre culturel international de Hammamet (CCIH)- a été l’un des projets avancés par l’ambassadeur de Roumanie, afin de mettre en avant l’histoire et l’héritage de l’aristocrate roumain Georges Sébastian, (1896-1974) qui, envoûté par le charme des lieux, avait construit une villa somptueuse dans le style du pays, entre tradition et modernité, un lieu d’inspiration pour les artistes, baptisé à l’heure actuelle “Maison de la Méditerranée pour la culture et les arts”.

Par ailleurs, l’entretien a été une occasion pour se pencher sur d’autres projets de coopération bilatérale : un projet de jumelage entre le Centre National du Cinéma et de l’Image de Tunisie (CNCI) et son homologue de la Roumanie, le lancement de journées culturelles roumaines en Tunisie portant notamment sur le patrimoine matériel et immatériel, l’organisation d’une soirée cinématographique dédiée aux films tunisiens primés à l’échelle internationale ainsi qu’une manifestation portant sur l’histoire des combats qui se sont déroulés notamment à l’amphithéâtre d’El Jem et au Théâtre romain de Carthage qui auraient servi pour les combats de gladiateurs.