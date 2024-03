Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri a affirmé, vendredi, l’engagement de l’institut d’émission à poursuivre le processus des réformes du secteur bancaire et la démarche progressive et concertée avec la profession pour leur implémentation, en vue d’assurer les conditions de stabilité financière et de financement adéquat de l’économie tunisienne.

Présidant une réunion avec les premiers responsables des banques, Nouri a a salué les réformes du secteur bancaire entreprises durant les dernières années et l’adhésion des banques à toutes ces réformes, ce qui a permis de consolider la solidité financière du secteur et sa capacité de résilience face aux chocs.

Il a, aussi, exhorté le Conseil Bancaire et Financier (CBF) à assumer pleinement la mission qui lui incombe, en l’occurrence celle «de fédérer tous ses membres autour des orientations des autorités et d’être une véritable force de proposition».

Il a, par ailleurs, affirmé que l’économie tunisienne fait face à des défis majeurs mais recèle des opportunités qu’il faudrait saisir, appelant les banques à redoubler d’efforts afin d’apporter leur contribution à la relance économique.

Et d’insister que «c’est de notre devoir de réfléchir sur les voies possibles de restaurer la confiance de tous les acteurs économiques, de promouvoir l’entrepreneuriat et de soutenir les PME dans ces moments difficiles pour assurer leur viabilité».

Pour leur part, les premiers responsables des banques ont exprimé leur engagement à soutenir l’économie en cette période particulière, tout en réitérant leur engagement à s’inscrire dans le cadre des orientations des autorités, à promouvoir l’entrepreneuriat et l’investissement et à faire preuve de solidarité face aux différents défis de l’économie tunisienne.