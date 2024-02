Le ministre de la santé, Ali Mrabet et son homologue saoudien, Fahd bin Abdulrahman Al-Jalajel, ont signé, mercredi, au siège du ministère à Tunis, une convention-cadre de coopération entre les deux pays dans le domaine de la santé.

Les deux parties ont également signé, selon un communiqué publié par le ministère, un memorandum d’entente dans le secteur de la transfusion sanguine entre le Centre national de transfusion sanguine et le Centre saoudien des services de transfusion sanguine, outre l’élaboration d’un programme exécutif entre le centre informatique du ministère de la Santé et hôpital virtuel saoudien.

Une séance de travail a eu lieu à cette occasion entre le ministre de la santé et son homologue saoudien et la délégation l’accompagnant, en présence de représentants de l’Institut Pasteur de Tunis, du Centre National de Transfusion Sanguine, du Centre National pour la Promotion de la Transplantation d’Organes, de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de la Direction de la Pharmacie et du Médicament et des cadres du ministère.

La séance a abordé un certain nombre de questions liées à la coopération bilatérale entre les deux pays dans plusieurs domaines, notamment la formation et la recherche médicale et l’équivalence des diplômes, notamment pour le cadre paramédical.

Le ministre de la santé et son homologue saoudien ont, ensuite, effectué une visite au Centre national pour la promotion de la transplantation d’organes, au cours de laquelle le ministre saoudien a pris connaissance de la mission de cet établissement de santé.