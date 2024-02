Le président de la république Kais Saied a reçu mercredi au palais de Carthage, le ministre saoudien de la santé Fahd Ben Abdurrahman Al-Jalajel.

Cette rencontre a porté sur les relations de coopération dans plusieurs domaines et l’histoire commune entre les deux pays.

A cette occasion, le chef de l’état a salué les relations solides et distinguées entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite, en témoignent les nombreuses rencontres regroupant les dirigeants et les hauts responsables des deux pays.

Saied a exprimé la volonté de la Tunisie à renforcer davantage la tradition de concertation et la coordination entre les deux pays et à fournir le soutien nécessaire en vue de faciliter la mise en oeuvre de plusieurs projets notamment dans le secteur de la santé et dans d’autres domaines en partenariat avec le Royaume de l’Arabie Saoudite, selon un communiqué publié par la présidence de la république.

“Les valeurs de solidarité, de cohésion et les sentiments de fierté de notre histoire commune constituent une motivation pour construire un avenir meilleur pour les deux peuples frères” a-t-il affirmé.

De son côté, le ministre saoudien de la santé a transmis au chef de l’état les salutations fraternelles du serviteur des deux saintes mosquées et du prince héritier, réitérant la détermination de son pays à soutenir la Tunisie dans le secteur de la santé, à surmonter tous les obstacles, à mettre en oeuvre des projets communs et à enrichir le cadre juridique bilatéral dans ce secteur.

Par ailleurs, il a salué les compétence tunisiennes travaillant dans le secteur de la santé en Arabie Saoudite.