Le coup d’envoi de la deuxième phase du projet WIDU.africa d’appui aux petites et moyennes entreprises tunisiennes a été donné, le 29 février 2024. A cette occasion, une cérémonie des WIDU Awards s’est tenue récompensant les entrepreneurs émérites ayant participé à la première phase du projet.

WIDU.africa est un projet régional financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) et mis en œuvre par la Société allemande de coopération internationale (GIZ) en Tunisie et dans 5 autres pays africains.

WIDU vise à promouvoir l’entrepreneuriat et la création d’emplois en Afrique. Lancées officiellement en 2019 au Cameroun et au Ghana, les activités du projet se sont étendues à 4 autres pays africains, dont la Tunisie en 2022, premier pays participant du Maghreb. La deuxième phase du projet s’étendra jusqu’à septembre 2026.

“La diaspora tunisienne est un partenaire essentiel du développement économique et social du pays.”

le projet WIDU soutient la création d’emplois en réorientant les envois de fonds effectués par les membres de la diaspora tunisienne en Europe vers des projets entrepreneuriaux à fort potentiel. A travers une approche innovante, WIDU souhaite valoriser l’appui financier de la diaspora auprès des Très petites et moyennes entreprises (TPME) en Tunisie afin de contribuer à la croissance économique et sociale du pays.

La cérémonie a été l’opportunité de rappeler les moments forts de la première phase ainsi que l’impact du projet WIDU dans l’accompagnement des TPMEs dans le cadre d’une collaboration tripartite entre la diaspora, les entrepreneurs et la coopération bilatérale tuniso-allemande. Depuis son lancement en janvier 2022. Jusqu’à présent, le projet WIDU a soutenu 533 TPMEs en Tunisie et contribué au maintien et à la création de 1274 emplois, dont 59% de ces nouveaux emplois ont été créés pour les femmes.

De plus, WIDU a fourni 1185 sessions de coaching personnalisées et adaptées aux besoins des entrepreneures bénéficiaires. Au total, près de 3.3 Millions de dinars ont été mobilisés sous forme d’investissement privé conjoint entre la diaspora et les entrepreneur(e)s.

Le conseiller du ministre des Affaires sociales, Khalil Abbes a, à cette occasion, mis l’accent sur l’intérêt que porte le gouvernement aux tunisiens à l’étranger, vecteur essentiel du développement économique et social de la Tunisie.

“Les femmes entrepreneures jouent un rôle important dans le développement économique de la Tunisie.”

De son côté, l’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, Peter Prügel a rappelé les activités de la coopération tuniso-allemande au développement en Tunisie, en abordant les opportunités existantes de l’engagement de la diaspora, soulignant l’importance de l’action commune dans l’autonomisation des entreprises, la valorisation de la diaspora et le développement économique durable.

Le Directeur général adjoint de l’Office des Tunisiens à l’Etranger (OTE), Helmi Tlili a souligné le rôle fondamental joué par les structures de l’OTE aussi bien au niveau régional qu’à l’étranger, en rappelant que la contribution des Tunisiens à l’étranger au développement du pays reste un axe important dans leurs diverses interventions.

La cérémonie a été marquée par la tenue des WIDU Awards. Ainsi, 18 entrepreneurs émérites ayant bénéficié du projet WIDU depuis 2022, ont été récompensés pour l’excellence et l’innovation de leurs projets dans 6 catégories différentes : Tech et Innovation, Agribusiness, Entrepreneuriat féminin, Artisanat et Entrepreneuriat vert.