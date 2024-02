Le ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a rencontré, vendredi soir, au siège de la résidence du Consul général à Nice, plusieurs membres la diaspora tunisienne des Alpes-Maritimes et de Monaco.

Cité dans un communiqué du ministère, Nabil Ammar a a passé en revue les différents volets du plan d’action du département visant à servir les intérêts nationaux supérieurs du pays dans le cadre d’une approche globale permettant de répondre au mieux aux attentes de la diaspora tunisienne à l’étranger.

Il a également saisi l’occasion pour réaffirmer l’engagement de son département à œuvrer autant que possible à offrir l’encadrement nécessaire des Tunisiens à l’étranger et à promouvoir la qualité des services consulaires fournis, et ce, en application des instructions données par le président de la République à cet effet.

Nabil Ammar a par ailleurs exhorté les membres de la diaspora tunisienne à faire preuve de solidarité et d’entraide au service des objectifs nationaux, mettant l’accent sur leur rôle-clé dans le soutien aux efforts nationaux visant à faire booster le processus de développement du pays.