Un atelier de travail s’est tenu, mercredi, entre l’Instance Nationale de l’Evaluation et de l’Accréditation en Santé (INEAS) et le centre saoudien d’accréditation des établissements de santé, au cours duquel les deux parties ont passé en revue l’expérience des deux pays dans la mise en place de systèmes nationaux d’accréditation dans le domaine de la santé.

Présidé par le ministre de la santé, Ali Mrabet en présence du ministre saoudien de la Santé, Fahd bin Abdulrahman Al-Jalajel, l’atelier vise à tirer profit des expériences scientifiques et pratiques des deux institutions et à examiner les moyens à même de relancer le partenariat entre les deux parties.

Un mémorandum d’entente pour établir des critères communs d’accréditation des établissements de santé a été signé en 2018 entre L’INEAS et le centre saoudien d’accréditation des établissements de santé.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, Ali Mrabet a souligné l’importance de l’échange d’expériences et de connaissances entre les deux établissements de santé et leur rôle dans le développement des systèmes de santé et dans l’amélioration de la qualité des soins et des services de santé.

Le ministre de la santé a appelé à tirer profit de l’expérience de partenariat fructueux entre les deux pays pour créer un réseau arabe d’accréditation en santé regroupant les structures intervenantes en matière d’évaluation et d’accréditation en santé dans les pays arabes et pour apporter un soutien technique aux pays arabes et africains qui n’ont pas encore mis en place des systèmes d’accréditation.

De son côté, le ministre saoudien de la santé s’est félicité du niveau de la coopération tuniso-saoudienne dans le secteur de la santé, exprimant la disposition de son pays à renforcer cette coopération et en diversifier les domaines.

Le ministre saoudien de la santé effectue une visite de travail en Tunisie du 28 février au 1 mars 2024.