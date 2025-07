Orange Tunisie, SOS Villages d’Enfants Tunisie et Auzy Mental Health s’unissent pour un numérique plus sûr avec #ForGoodConnections

Dans le cadre de son engagement en faveur d’un numérique responsable, inclusif et sécurisé, Orange Tunisie a organisé deux journées de sensibilisation aux risques du digital, dans le cadre de son initiative nationale #ForGoodConnections. Ces actions ont été menées en partenariat avec SOS Villages d’Enfants Tunisie et la start-up Auzy Mental Health, spécialisée dans la santé mentale des jeunes.

Des partenaires engagés pour la protection de l’enfance

Le 22 juin 2025, une journée #ForGoodConnections a réuni plus de 100 enfants, éducateurs et accompagnateurs à SOS Village d’Enfants d’Akouda (Sousse). Les enfants des quatre villages (Tunis, Sousse, Sfax et Siliana) ont participé à une formation en design thinking axée sur les bons usages du numérique, suivie d’une après-midi d’activités sportives encourageant la déconnexion, la coopération et la participation active.

Cette journée fait suite à une première rencontre organisée le 14 juin 2025 à Orange Digital Center, en collaboration avec Auzy Mental Health. Plus de 50 participants – enfants, parents et professionnels de la santé mentale – ont pris part à des ateliers, formations et échanges consacrés à la prévention du cyberharcèlement, des contenus inappropriés et aux effets de l’hyperconnexion.

Former, sensibiliser et responsabiliser

Ces deux journées ont permis de combiner pédagogie, prévention et bien-être grâce à des formats variés : ateliers interactifs, formations animées par des psychologues et activités sportives collectives. L’objectif : accompagner les enfants et leur entourage pour une utilisation responsable, équilibrée et sécurisée du numérique.

Parmi les temps forts, le jeu D-Click, conçu spécialement pour le #ForGoodConnections Day, a permis aux enfants d’apprendre, de manière ludique, à protéger leurs données personnelles et à adopter des comportements numériques responsables.

Avec #ForGoodConnections, Orange Tunisie affirme son engagement à long terme pour un monde digital plus sûr, plus éthique et plus inclusif.