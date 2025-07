Iga Swiatek entre dans l’histoire avec un double 6-0 en finale de Wimbledon

Wimbledon, 12 juillet 2025 – La Polonaise Iga Swiatek a marqué l’histoire du tennis ce samedi en infligeant une victoire écrasante à l’Américaine Amanda Anisimova (6-0, 6-0) en finale du prestigieux tournoi de Wimbledon. En à peine 57 minutes, la numéro 4 mondiale a décroché à 24 ans son tout premier titre sur gazon, le sixième en Grand Chelem de sa carrière.

Cette performance exceptionnelle, inédite depuis 1911, fait d’elle la première joueuse de l’ère Open – hommes et femmes confondus – à remporter Wimbledon pour la Pologne. Elle devient aussi la seule joueuse en activité à avoir disputé des finales de Grand Chelem sur les trois surfaces : dur, terre battue et gazon.

Cette victoire propulse Swiatek à la 3ᵉ place mondiale dès la semaine prochaine. Elle succède ainsi à Barbora Krejcikova au palmarès du tournoi londonien et confirme un retour en grande forme, plus d’un an après son quatrième sacre à Roland-Garros (2024).

Côté américaine, Amanda Anisimova, 23 ans, disputait sa première finale en Grand Chelem. Malgré la lourde défaite, elle peut se targuer d’un parcours impressionnant, avec notamment une victoire en demi-finale face à la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka.

Avant ce sacre historique, Swiatek avait déjà conquis Roland-Garros (2020, 2022, 2023, 2024) et l’US Open (2022). Il ne lui manque désormais plus que l’Open d’Australie pour compléter le Grand Chelem de carrière.