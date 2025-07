Hergla International Festival : Balti, Wael Jassar, Nordo… au programme de la première édition

“Hergla international festival” se tiendra dans sa première édition du 17 juillet au 15 Août 2025, à “Hergla Park” dans la ville côtière de Hergla, près de Sousse.

Une sélection de 11 spectacles dans divers genres artistiques est au line-up de cette édition inaugurale. La soirée d’ouverture sera animée par le célèbre spectacle musical Ziara de Sami Lajmi alors que la clôture sera assurée par le rappeur Balti.

Ce nouveau rendez-vous artistique est organisé par Hergla Park, un espace de détente et de divertissement proposant des salles de jeux, des manèges et des pistes de karting qui est situé au cœur d’un champ d’oliviers, entre verdure et mer.

Voici le programme de “Hergla international festival” 2025 :

17 juillet : Ziara de Sami Lajmi

18 juillet : Kaso & Si Lemhaf

25 juillet : Kolna Ngham

26 juillet : Imen Cherif

28 juillet : Wael Jassar

30 juillet : Al Shami

02 Août : Nour Chiba

07 Août : Nordo

10 Août : Erkez Hip-Hop

13 Août : Raouf Maher

15 Août : Balti