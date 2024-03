Une centrale solaire d’auto-production de 28 kW a été inaugurée, vendredi, au sein du Lycée Hannibal à Tébourba (gouvernorat de Manouba), et ce, dans le cadre d’un programme d’installation de 54 autres centrales dans des établissements scolaires (primaires et secondaires).

Le Directeur général de l’Agence nationale de Maitrise de l’Energie (ANME), Fathi Hanchi a souligné, à cette occasion, que cette phase pilote, qui fournit aux alentours de 10 % des besoins des établissements, s’inscrit dans le cadre du programme de Transition énergétique réalisé dans 200 établissements publics (TEEP) en Tunisie.

Et de poursuivre que l’Agence projette de réduire la consommation d’électricité préalablement et de généraliser par la suite les stations dans les différentes institutions en vue de couvrir tous leurs besoins énergétiques.

Hanchi a ajouté que le projet vise les bâtiments des établissements publics dont la situation foncière est en règle, dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la santé, et d’autres ministères qui possédaient les bâtiments dans une première phase . L’objectif recherché est d’assurer ensuite la couverture du reste des institutions publiques par voie de location, et ce, après une décision du gouvernement et qui permettra de transférer l’électricité à partir des centrales solaires externes.

Le projet, selon la même source, est mis en œuvre avec le soutien financier et technique allemand, par le biais d’un prêt de la Banque allemande de développement (160 millions de dinars) et de l’appui du fonds de transition énergétique (FTE) d’une valeur de 16 millions de dinars.

Il est soutenu techniquement, par l’ANME et la KWF, moyennant une enveloppe de 16 millions de dinars.

Pour sa part, le secrétaire général du ministère de l’Éducation, Hedi Hamdaoui, a fait savoir, dans une déclaration aux médias que cette étape connaitra l’installation de centrales de production de l’énergie solaire dans tous les établissements scolaires, dont le nombre s’élève à 6500 établissements.

Dans une première étape, le gouvernement ciblera 500 écoles de base et primaires, moyennant une enveloppe de 100 millions de dinars, après le diagnostic de la situation de toutes les écoles et l’état des surfaces et leur capacité à résister aux équipements, la qualité de l’éclairage avec l’identification d’une liste des entreprises énergivores.