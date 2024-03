Plus de 300 œuvres (peintures, sculptures gravures…) réalisées par 170 artistes plasticiens tunisiens de différentes générations ainsi que des artistes étrangers dont les oeuvres portent la culture et l’identité tunisienne, sont présentées à “Mémoire de générations”, exposition permanente du Musée national d’art moderne et contemporain (MACAM Tunis) dont le vernissage a eu lieu hier par la ministre des affaires culturelles Hayet Guettat Germazi.

De taille, l’événement réhaussé de la présence de représentants de corps diplomatiques accrédités en Tunisie, d’artistes, d’hommes de culture et de médias a été marqué par la mise à l’honneur de cinq artistes plasticiens tunisiens, aux parcours différents : l’artiste peintre Kaouther Jallezi Ben Ayed, le photographe et plasticien Mohamed Hedi Ayeb, l’artiste –graveur Faouzia Hichri et l’artiste peintre Sadok Gmach, considéré comme le précurseur de la peinture contemporaine en Tunisie.

L’exposition permanente dans ce premier musée dédié à toutes les formes d’arts plastiques et visuels en Tunisie, Macam crée en 2018, propose de découvrir une grande partie des collections du patrimoine national des arts plastiques. Couvrant la période 1894-2004, l’exposition sera au fur et mesure actualisée et enrichie par d’autres collections, témoins des différents mouvements et périodes de l’histoire des arts plastiques en Tunisie.

S’étalant sur deux étages, “Mémoire de générations” ouverte au public à partir de ce samedi 2 mars 2024 offre un voyage à travers les différents courants et tendances artistiques ainsi que des arts visuels en Tunisie durant près d’un demi siècle de création préservé depuis des décennies au Fonds national des arts plastiques sous la tutelle du ministère des affaires culturelles.