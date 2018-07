Les revenus globaux de PGH ont augmenté, durant le 2ème trimestre 2018, de 20% par rapport à ceux de la même période 2017, cette augmentation s’explique par la hausse des ventes de tous les métiers du groupe, à l’exception du secteur immobilier.

les investissements réalisés, durant ce 2ème trimestre 2018, ont atteint 42,3 Millions de Dinars contre 36,4 Millions de Dinars pour la même période en 2017.

La plus grande partie de ces investissements, soit 37%, est affectée au métier produit de grande consommation (extension de l’usine de production des crèmes glacés et produits laitier), 25% pour le métier intégration avicole soit 11 Millions de dinars et 23% dans le métier matériaux de construction soit 9,6 Millions de dinars.

Les plus importantes hausses de revenus ont concerné :

1- AVICULTURE: augmentation de 55 Millions de Dinars soit + 27%.

Cette importante progression des ventes a concerné les produits avicoles suivants : L’aliment, viande de volailles et dérivés, poussins et œufs de consommation.

2- PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION: augmentation de 10 Millions de Dinars soit +9%.

Cette hausse s’explique essentiellement par la hausse de la vente locale (+14%).

3- EMBALLAGE: augmentation de 13 Millions de Dinars soit + 33%.

Ce métier a connu une reprise des ventes, avec une hausse remarquable des ventes locales de 35%, suite à l’amélioration de la productivité de toutes les usines.

4- COMMERCE & SERVICES: augmentation de 7 Millions de Dinars soit + 12%.

Ce métier a enregistré de bonnes performances au niveau des ventes des matières premières sur le marché local ainsi que la hausse des ventes export.

5- MATERIAUX DE CONSTRUCTION: augmentation de 5 Millions de Dinars soit + 12%.

La hausse des revenus provient de l’amélioration des ventes export de +50%.

6- TRANSFORMATION D’ACIER : augmentation de 11 Million de Dinars soit +29%.

Cette hausse touchée essentiellement les ventes export (+41%).

7- BOIS & BIENS D’EQUIPEMENT: augmentation de 3 Million de Dinars soit +11%.

Cette progression s’explique notamment par la hausse de vente locale des produits électro-ménagers.

Les plus importantes baisses de revenus ont concerné :

8- IMMOBILIER: régression de 2 Million de Dinars soit -26%.

Les revenus de ce métier proviennent des ventes des projets de promotion immobilière.