Le marché boursier a clôturé la séance sur une note haussière. L’indice de référence a pris 0,3 % à 13140,6 points dans un volume modeste de 5,4 millions de dinars (MD) , selon l’analyse quotidienne de l’intermédiaire en bourse Tunisie valeurs.

La séance a été marquée par la réalisation d’une transaction de bloc sur le titre POULINA GROUP HOLDING, portant sur un montant de 1 MD. Le titre BNA ASSURANCES s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action de la compagnie d’assurances s’est hissée de 3,5 % à 3D, dans un faible volume de 186 mille dinars. Le titre TUNISAIR s’est retrouvé parmi les plus fortes hausses de la séance.

L’action du transporteur national s’est bonifiée de 2,9 % à 0,350 D, dans un flux dérisoire de mille dinars. Le titre ESSOUKNA s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. L’action du promoteur immobilier a trébuché de –2 % à 2,450 D, dans de maigres échanges de 6 mille dinars. Le titre SAM a affiché un parcours boursier décevant sur la séance.

L’action a accusé une glissade de -1,9 % à 5,600 D dans un volume limité de 19 mille dinars. POULINA GROUP HOLDING a été la valeur la plus échangée de la séance, ayant amassé un volume de 1,6 MD. Le titre du plus grand holding en Tunisie a gagné 0,4 % à 17,200 D.