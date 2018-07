Les indicateurs provisoires sont élaborés partant des données relevées à travers les tableaux de bord de l’activité technique et de gestion de SOTRAPIL au cours de la période considérée.

Les chiffres arrêtés au 30 juin 2018 font ressortir ce qui suit :

– Un total des quantités transportées de 1.095.242 m3, en hausse de 20,64% par rapport aux quantités transportées au cours de la même période de l’année précédente. Cette évolution est la résultante de l’augmentation des quantités transportées à travers les deux pipelines :

• + 18,44% pour le pipeline multi produits Bizerte – Radès ,

• + 51,57% pour le pipeline Radès – Aéroport Tunis Carthage Jet A.

Ceci s’explique:

• Pour le pipeline Bizerte –Radès : par la tendance croissante de la consommation nationale en carburants routiers (+3% à fin avril 2018) et par la fermeture graduelle du port pétrolier de la Goulette pour rénovation à partir du mois de juillet 2017. Cette décision a eu pour effet le transfert d’une quantité de gasoil et de gasoil sans soufre, dont l’importation se faisait sur le port de la Goulette, vers le port de Bizerte et leurs acheminements via le pipeline de SOTRAPIL,

• Pour le pipeline Jet A1 : par le recours intensif au cours du premier semestre 2018 des sociétés de distribution opérant dans l’aéroport à

l’utilisation du pipeline SOTRAPIL pour s’approvisionner en Jet A1 et par la reprise progressive de l’activité touristique.

– Un total des revenus du transport de 8.543.682 dinars soit en augmentation de 28,33% par rapport au 30 juin 2017. Cette évolution est expliquée principalement par l’augmentation des quantités transportées de 20,64% accompagnée par la révision à la hausse des tarifs de transport via le pipeline Bizerte – Radès d’environ 5% à partir du 1er janvier 2018 et du tarif de transport via le pipeline Jet A1 de l’ordre de 40% à partir du mois de novembre 2017.

– Un total des produits d’exploitation de l’ordre de 9.129.073 dinars contre la somme de 7.250.101 dinars au 30 juin 2017 soit une hausse de l’ordre de 25,92% expliquée principalement par la hausse des revenus de transport de 28,33%.

– Un total des charges d’exploitation de l’ordre de 4.539.375 dinars contre 4.407.411 dinars à fin juin 2017 soit une augmentation de 2,99%.