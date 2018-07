Comment concilier de belles vacances avec un prix correct ? Telle est la question que se posent la plupart des Tunisiens en cette période estivale.

En effet, au vu des tarifs extrêmement élevés des hôtels classiques, le Tunisien moyen ne trouve guère de solution pour décompresser avec sa famille en toute tranquillité et en restant dans son budget. Mais, la solution est là, et nous l’avons trouvée pour vous !

Le Corail Appart Hôtel en plein cœur de Yasmine Hammamet. A proximité de la Medina, à environ 200 mètres de la plage, et proche de toutes les commodités, cet hôtel aux verdures paradisiaques offre des appartements et non de simples chambres à ces hôtes. Allant de simples studios pour 2 personnes aux S+4 pour 12 personnes, avec des appartements à la fois spacieux et agréables équipés de cuisines complètement équipés.

Par ailleurs, la propreté irréprochable de l’hôtel, un restaurant au bord de la piscine pour les petits déjeuners, les déjeuners et les dîners offrant des menus riches et variés, ne sont pas les seuls atouts du Corail cette année. Les enfants ayant toujours été la priorité lors des animations, cette année cette devise sera encore plus vraie puisqu’un toboggan sera installé pour le bonheur de nos chérubins dans l’une des 2 piscines de l’hôtel !

Le Corail Appart Hôtel est également fidèle à ces promotions puisqu’il a toujours appliqué l’optique de la 7ème nuit offerte ! Le tester c’est l’adopter ! La chambre d’hôtel ne vous séduira plus après un séjour dans ce lieu de pure évasion.