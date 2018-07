La Bourse de Tunis termine la séance du lundi sur une note négative où le Tunindex a légèrement reculé de 0.07 %, enregistrant 8049.76 points dans un faible volume d’échanges de 2.106MTND, selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Le Titre EURO-CYCLES a réalisé le plus fort volume de la séance drainant 0.244 MTND à 29.40 TND, tout en faisant du surplace.

A la hausse, Le titre TAWASSOL GROUP HOLDING s’est monnayé à 0.37 TND, soit une montée de 5.71% suivi par MPBS qui a augmenté de 2.94 % à 3.50 TND. Le titre SIMPAR, quant à lui, a réalisé un relèvement de 2.85% clôturant la séance à 34.20 TND.

Dans le vert, les titres MODERN LEASING et SOPAT ont gagné respectivement 2.64 % et 2.59% pour clôturer à 3.49 TND et 1.98TND.

A la baisse, le titre SITS a chuté de 3.22% à 2.10 TND suivi par TUNINVEST qui s’est monnayé à 6.31 TND, enregistrant un déclin de 2.92%. Le titre HANNIBAL LEASE, quant à lui, a réalisé une détérioration de 2.89 % à 8.40 TND.

Dans le rouge, les deux titres ASSAD et CELLCOM ont réalisé un amoindrissement de de 2.84% pour clôturer la séance à 9.91 TND et 1.71TND.