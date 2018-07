Des agriculteurs ont observé, samedi 14 juillet 2018, un sit-in de protestation à l’entrée de la ville d’Utique, puis à Utique El Jadida,, au niveau de la route nationale n°8, pour réclamer davantage d’eau d’irrigation.

Le président de l’Union régionale de l’agriculture, Ali Shiri, accuse l’Etat d’avoir “encouragé”, par le passé, les agriculteurs à adopter des cultures irriguées, et exige donc des indemnisations au profit de ces derniers.

Pourtant, la commissaire régionale au développement agricole rappelle que le CRDA a, recommandé, depuis plus d’un an, aux agriculteurs d’éviter les cultures irriguées, à cause de la pénurie d’eau d’irrigation qui sévit dans tout le pays.

Des solutions urgentes seront prises, selon les possibilités au niveau des eaux de Medjerda, tout en accordant la priorité aux arbres fruitiers, souligne-t-elle.