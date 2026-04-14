“La production de fraises en Tunisie est saine et propre Ã la consommation”, a soulignÃ©, ce mardi, le prÃ©sident de lâ€™Instance nationale de la sÃ©curitÃ© sanitaire des produits alimentaires (INSSPA), Mohamed Rebhi.

Dans une dÃ©claration Ã l’agence TAP, le responsable a assurÃ© que le communiquÃ© circulant sur les rÃ©seaux sociaux et signalant que 80% des fraises vendues sur le marchÃ© sont impropres Ã la consommation en raison de niveaux Ã©levÃ©s de rÃ©sidus de pesticides est faux et n’a Ã©tÃ© publiÃ© ni par le ministÃ¨re de la santÃ© ni par l’INSSPA comme c’est indiquÃ©.

Rebhi a fait savoir que lâ€™Instance a rÃ©alisÃ© 400 analyses de laboratoire sur des fruits et lÃ©gumes, dont 20 Ã©chantillons de fraises, dans des laboratoires rÃ©pondant aux normes internationales, sans relever de niveaux Ã©levÃ©s de pesticides selon la lÃ©gislation nationale et les standards internationaux en vigueur.

Il a, dans ce contexte, indiquÃ© que des mesures immÃ©diates seront prises en cas de dÃ©passement des seuils relatifs aux rÃ©sidus de pesticides, y compris la saisie et la destruction des produits dangereux, ainsi que la poursuite judiciaire des contrevenants.

Par ailleurs, dans un communiquÃ© explicatif, lâ€™Instance a prÃ©cisÃ© que des Ã©chantillons reprÃ©sentatifs sont prÃ©levÃ©s rÃ©guliÃ¨rement et soumis Ã des analyses rigoureuses portant sur plus de 520 substances actives de pesticides, quâ€™elles soient autorisÃ©es ou interdites, afin de vÃ©rifier le respect des limites maximales autorisÃ©es.

L’INSSPA a rÃ©affirmÃ© son engagement Ã garantir la sÃ©curitÃ© des produits alimentaires et Ã protÃ©ger la santÃ© des consommateurs assurant la poursuite du contrÃ´le des produits alimentaires et des aliments pour animaux.

Elle a Ã©galement appelÃ© les citoyens Ã vÃ©rifier les informations avant de les partager sur les rÃ©seaux sociaux afin de ne pas diffuser de rumeurs soulignant la nÃ©cessitÃ© de se rÃ©fÃ©rer aux communiquÃ©s officiels et aux sources d’information fiables.