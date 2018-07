Du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018, la valeur des exportations d’huile d’olive a augmenté de 168,31% par rapport à la même période de l’année écoulée pour atteindre 1,685 milliard de dinars, selon un communiqué du ministère de l’Agriculture, rendu public vendredi 13 juillet.

Les exportations de l’huile d’olive ont, également, progressé en quantité de 149,53%, enregistrant une évolution de 7,54% de la moyenne du prix de l’exportation par rapport à la même période 2017.

Au cours de la même période, les quantités exportées d’huile d’olive ont atteint 167.436 tonnes, contre 67.100 tonnes, au cours de la même période de l’année écoulée.

Les quantités d’huile d’olive en vrac exportées se sont élevées à 155.522 tonnes, contre 57.580 tonnes enregistrées durant la même période de la saison écoulée, soit une augmentation de 170% en quantité et de 194% en valeur.

L’Espagne et l’Italie sont les pays qui en importent le plus avec une répartition respective de 35% et 33%, suivies par les Etats-Unis (18%) et la France et le Maroc (3% chacun).

Les quantités d’huile d’olive conditionnée exportées se sont établies à 11.913 tonne,, contre 9.520 tonnes durant la même période de la saison écoulée, soit une hausse de 25% en quantité et de 42% en valeur.

Le Canada occupe la première place des pays importateurs de l’huile d’olive conditionnée tunisienne (26%), suivi par la France (25%), les Etats-Unis (14%), l’Arabie Saoudite (7%), les Emirats arabes unis et le Brésil (6%), la Nouvelle-Zélande (4%) et la Suisse (3%).