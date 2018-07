Le mercredi 11/07/2018 a été marqué par la confirmation d’un soutien sans faille à la grande aventure sportive de Malek Jaziri de la part du groupe Sancella. Entre l’athlète et l’entreprise, se sont plus de 5 ans de soutien actif !

Sancella, et son président directeur général Aziz Zouhir, sont le partenaire historique de Malek et ont été à ses côtés lors des succès mais aussi durant les moments de difficultés et de doutes.

Les doutes des années 2010 ont laissé place à la montée en puissance à partir de 2014 avec l’entrée au top 50 mondial en 2017 et la solide installation dans le Top 80! C’est donc en toute logique que la confiance en Malek Jaziri se soit renouvelée et le partenariat plus que jamais confirmé.

Le jeune garçon de Bizerte est devenu, avec le temps, un athlète d’exception et un exemple de réussite pour tous les tunisiens par son sérieux et sa détermination. En cela il incarne au mieux les valeurs du groupe Sancella et de sa marque phare Libero Peaudouce! Malek a pu s’appuyer sur l’expérience sportive et managériale de M. Aziz Zouhir dans la gestion de sa carrière, et les 8 tournois internationaux remportés par Malek dans son parcours professionnel, sont le fruit de ce fidèle partenariat. Malek Jaziri sait qu’il peut compter sur le groupe Sancella dans sa quête d’excellence pour les années à venir!

Sancella Sports Team.