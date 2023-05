Le Tennis Club de Tunis (TCT) accueillera la 17e édition de Kia Open de Tunis à 75 points, et ce du 15 au 20 mai courant avec la participation de plus de 50 joueurs de 21 pays, ont annoncé les organisateurs, jeudi, lors d’une conférence de presse.

Selon le président du TCT, Khairi Kechrid, la 17e édition de l’Open de Tunis coincide cette année avec le centenaire du club et sera une occasion de rendre hommage à tous ceux qui ont contribué au rayonnement de club à l’instar de feu Aziz Zouhir, dont le nom sera attribué au court central du TCT en signe de reconnaissance pour ses éminents services rendus en faveur du tennis tunisien.

Kechrid a ajouté que la dotation du tournoi qui n’a cessé d’augmenter depuis 2004, est passée de 54 000 dollars l’année dernière à 80 000 dollars cette année.

De son côté, le président du Comité National Olympique Tunisien, Mehrez Boussayène, a indiqué qu’à l’occasion de cette 17e édition, le comité va soutenir le tournoi financièrement, saluant l’attachement des organisateurs du TCT aux valeurs olympiques et à leur contribution à la promotion de la pratique du sport en Tunisie.

Pour sa part, le président de la Confédération africaine de tennis, le Tunisien Tarek Cherif a mis l’accent sur le développement qu’a connu le tennis tunisien grâce notamment à ses champions Malek Jaziri et Ons Jabeur, se déclarant confiant quant à l’éclosion de nouveaux champions à condition d’élargir le nombre des licenciés, de développer l’infrastructure, de ramener les meilleurs entraineurs et d’organiser le plus grand nombre de tournois.

La présidente de la fédération tunisienne de la discipline, Salma Mouelhi, a quant à elle indiqué que cette édition enregistrera un nombre important de participants parmi lesquels le Tunisien Malek Jaziri qui disputera à cette occasion son dernier tournoi en tant que joueur professionnel, ou encore Aziz Dougaz, Skander Mansouri et Moez Chargui.

Pour rappel, le tableau des qualifications débutera vendredi avec la participation de 24 joueurs, tandis que le coup d’envoi des éliminatoires du tableau principal en simple et en double (32 joueurs) sera donné lundi prochain.