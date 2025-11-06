La Fédération Tunisienne de Tennis (FTT) a apporté jeudi des éclaircissements concernant la sanction prononcée à l’encontre de Malek Jaziri par l’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (ITIA).

Détails de la sanction

Selon la correspondance officielle reçue par la FTT le 4 novembre, l’ITIA a décidé de suspendre Malek Jaziri pour une durée de neuf mois, du 28 octobre 2025 au 27 juillet 2026. L’ancien joueur professionnel se voit également infliger une amende de 5 000 dollars, dont 2 500 avec sursis. Cette décision intervient dans le cadre de l’application du programme mondial de lutte contre la corruption dans le tennis.

Précisions de la Fédération

Dans un communiqué transmis à l’agence TAP, la FTT souligne que Malek Jaziri n’occupe plus aucune fonction officielle au sein de la fédération depuis le 30 septembre 2025, ni comme entraîneur, ni comme capitaine de l’équipe nationale. Elle rappelle son engagement en faveur des principes d’intégrité, de transparence et de respect des règles sportives nationales et internationales.

Position officielle et valeurs affichées

La fédération réaffirme sa volonté de coopérer avec toutes les instances compétentes afin de préserver un environnement sportif sain et exemplaire. Elle insiste sur son attachement aux valeurs de fair-play et de bonne gouvernance, tout en exprimant sa reconnaissance pour les contributions de Malek Jaziri au développement du tennis tunisien.

Contexte international de l’affaire

L’ITIA avait annoncé le 4 novembre sur son site officiel que Malek Jaziri, 41 ans, ancien capitaine de l’équipe tunisienne de Coupe Davis, avait reconnu une infraction aux règles sur l’attribution des wildcards, en lien avec le joueur espagnol David Marrero, également sanctionné. Durant la période de suspension, Jaziri ne pourra ni jouer, ni entraîner, ni assister à aucun événement de tennis placé sous l’autorité des instances membres de l’ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, FFT, Wimbledon, USTA) ou de toute autre fédération nationale.