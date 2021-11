Tennis : Les ambitions de Malek Jaziri

Le tennisman tunisien, Malek Jaziri, a justifié sa baisse de régime et sa régression au classement mondial ATP, depuis 2019, par les blessures qui ne l’ont pas épargné après dix ans au plus haut niveau au cours desquels il avait intégré le top 50.

“J’ai été victime de plusieurs blessures dont une au poignet qui a eu un impact sur mon rendement durant les tournois disputés depuis 2019”, a-t-il déclaré à l’Agence TAP, à l’issue de sa victoire lundi devant le Zimbabwéen Mehluli Sebanda (6-0, 6-1).

Jaziri affirme avoir consenti des efforts colossaux pour revenir au plus haut niveau et qu’il travaille encore pour améliorer son rendement et son style de jeu.

Il a ajouté que le niveau qu’il a atteint est le fruit de beaucoup de travail et de sacrifices malgré les moyens réduits et le peu de soutien dont il bénéficiait de la part de l’autorité de tutelle.

S’agissant des critiques dont il est la cible souvent, et les appels d’une certaine catégorie de public à ce qu’il mette fin à sa carrière vu son âge relativement avancé, Malek Jaziri se dit indigné par ce comportement d’un public qui, a-t-il estimé, ne connaît rien au tennis.

Parmi les objectifs futurs tracés par le joueur de tennis tunisien, figure celui de revenir progressivement parmi les 200 premiers du classement ATP, puis intégrer la liste des cent premiers.

Selon lui, les mauvais résultats ne l’empêcheront pas d’aller de l’avant, notant qu’il a battu cette année des joueurs mieux placés que lui dont le Français Wilfrid Tsonga à Dubaï.

Pour Malek Jaziri, la formation de champions tunisiens comme Ons Jabeur, requiert beaucoup de travail et de persévérance, mais aussi davantage d’encouragements et d’appui de la part de l’Etat de manière à promouvoir la discipline et en faire un sport populaire.

A 37 ans, Malek Jaziri occupe la 303e place du classement ATP après avoir parvenu jusqu’au 43e rang en 2019.