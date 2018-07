La Bourse de Tunis termine la séance de vendredi en légère hausse. En effet, le Tunindex a progressé de 0,27 % enregistrant 8055,19 points dans un volume d’échanges de 5,870 MD, selon Mena capital partners (MCP).

Le Titre SOTIPAPIER a réalisé le plus fort volume de la séance drainant 3,642 MD à 4,40D, soit un accroissement de 1,38%.

A la Hausse, le titre ASSAD s’est monnayé à 10,20 D soit une montée de 4,29% suivi par STAR qui a augmenté de 3 % à 144,20 D. Le titre SIMPAR quant à lui a réalisé une hausse de 2,94% clôturant la séance à 33,25 D.

Dans le vert, les titres TAWASSOL GROUP HOLDING et SAH ont gagné respectivement 2,94 % et 2,81% pour clôturer à 0,35 D et 14,60D.

A la baisse, le titre SANIMED a chuté de 4,48% à 2,34 D suivi par SOTEMAIL qui s’est monnayé à 1,42 D soit un déclin de 4,05%. Le titre UADH quant à lui a réalisé une détérioration de 2,94 % à 1,65 D.

Dans le rouge, les titres SOMOCER et ELECTROSTAR ont réalisé une baisse respective de 2,85% et 2,60% à 1,36 D et 2,24D.