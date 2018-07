Forte de son réseau de 207 agences et 47 agences en Europe, Attijari bank est de plus en plus proche des Tunisiens Résidents à l’Etranger (TRE) et leur assure ainsi une prise en charge, à la fois en Tunisie et dans leur pays de résidence. La présence à l’étranger a été renforcée par l’ouverture, par le Groupe Attijariwafa bank, de nouveaux bureaux de représentation au Canada et au Moyen-Orient.

Aussi, Attijari Bank a enrichi son réseau de partenaires. A cet effet, la banque dispose de conventions avec plusieurs partenaires à l’instar de la Banque Postale de France, Office des Tunisiens à l’Etranger, Al Ansari, Lari exchange, ce qui permettra aux Tunisiens Résidents à l’Etranger de profiter d’une réduction sur les coûts des transferts émis.

L’offre par excellence pour les Tunisiens Résidents à l’étranger reste “Le Pack Bledi “, qui comprend des services de banque au quotidien et plusieurs avantages et gratuités : une exonération de commissions pour les transferts reçus de l’étranger, une bonification du taux de change ainsi que des taux avantageux pour les TRE désirant investir dans l’immobilier.

En plus de son réseau à l’étranger et de ses agences en Tunisie, Attijari Bank a mis à la disposition des Tunisiens Résidents à l’étranger des canaux de communication appropriés et disponibles: