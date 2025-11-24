Face aux dernières exigences réglementaires liées à l’utilisation des chèques et dans le cadre de sa stratégie de digitalisation et d’inclusion financière, Attijari bank revient sur trois solutions majeures mises à la disposition de ses clients ces derniers mois. Ces produits illustrent l’engagement constant de la banque à proposer des alternatives modernes, sûres et accessibles pour simplifier les transactions et répondre aux besoins réels du marché.

Crédit تق-سيط : une solution de financement souple, rapide et accessible à tous

Déployée il y a quelques mois, cette solution innovante a rencontré un fort engouement, en particulier auprès des partenaires et apporteurs d’affaires. Accessible aussi bien aux clients qu’aux non-clients, Crédit تق-سيط repose sur un processus 100 % digitalisé via une plateforme dédiée, permettant la simulation, le suivi et le traitement des demandes de crédit en temps réel.

L’apporteur d’affaires joue un rôle central, en accompagnant le client de la simulation jusqu’à la signature des documents, garantissant ainsi un service fluide, transparent et rapide. Cette solution est venue combler un besoin réel de financement structuré, particulièrement dans un contexte économique exigeant.

Carte Flex : La carte de crédit pour une gestion flexible des paiements

Lancée dans la foulée, la Carte Flex s’est imposée comme une alternative efficace pour les clients souhaitant échelonner leurs paiements. Cette carte de crédit permet de réaliser des paiements auprès des commerçants affiliés (TPE et en ligne) en Tunisie, dans la limite d’une ligne de crédit qui peut atteindre les 10 000 dinars.

Sa particularité réside dans sa fonctionnalité de paiement fractionné, offrant jusqu’à 9 mensualités. Cette souplesse permet aux clients de gérer leurs paiements de manière plus fluide en étalant les montants sur plusieurs échéances, facilitant ainsi la gestion budgétaire et le remboursement.

TapPay : la dernière innovation au service de l’inclusion financière

Dans la continuité de cette dynamique, Attijari bank a récemment lancé la solution Soft POS, une technologie qui transforme un smartphone ou une tablette en terminal de paiement sans contact. Cette solution s’adresse principalement aux petits commerçants, indépendants et professionnels, en supprimant la barrière du terminal physique classique (TPE), permettant, ainsi d’élargir l’acceptation des paiements électroniques dans un cadre innovant et sécurisé

Une stratégie cohérente face à l’évolution du cadre réglementaire

Ces trois solutions traduisent la volonté d’Attijari bank de proposer une offre complète et évolutive, capable de s’adapter aux changements réglementaires, notamment ceux relatifs à l’usage des chèques, tout en soutenant la transformation digitale du paysage bancaire tunisien.

Elles permettent à la fois de réduire la dépendance aux moyens de paiement traditionnels, d’accélérer la bancarisation, et de faciliter l’accès aux services financiers pour tous.

Attijari bank continue d’innover pour offrir à ses clients, particuliers comme professionnels, des outils pratiques, digitaux et responsables, en phase avec les mutations du secteur bancaire.

