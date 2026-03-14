Malgré un contexte économique exigeant, Attijari Bank vient de boucler son année 2025 avec un bénéfice net dépassant les 232 millions de dinars . Ce n’est pas seulement une question de chiffres : c’est le signe d’une institution qui sait garder son cap, entre croissance maîtrisée et fidélité à ses actionnaires.

Stabilité des indicateurs de performance

Le 20 février dernier, les dirigeants d’Attijari Bank se sont réunis pour valider les comptes de la banque. Le verdict ? Un résultat de 232,1 MDT, au niveau de celui de l’an passé. Dans le jargon financier, on appelle cela de la “résilience” ; dans la réalité, c’est la preuve que la banque a su protéger ses marges et ses clients malgré les turbulences du marché.

Dividendes : Un rendement de 4,200 DT par action

C’est le sujet qui anime souvent les discussions : le dividende. Cette année, le Conseil propose de verser 4,200 dinars par action.

À première vue, c’est un peu moins que les 5 dinars de l’an dernier. La famille des actionnaires s’est agrandie : les bénéfices distribués seront désormais partagé entre 50 millions d’actions, contre 42 millions auparavant. En élargissant son capital, la banque renforce son assise financière tout en continuant à récompenser généreusement ses actionnaires.

Rendez-vous fixé au 10 avril 2026

Les actionnaires sont attendus le vendredi 10 avril 2026 à 10h30 pour l’Assemblée Générale Ordinaire.