Malgré un contexte économique exigeant, Attijari Bank vient de boucler son année 2025 avec un bénéfice net dépassant les 232 millions de dinars. Ce n’est pas seulement une question de chiffres : c’est le signe d’une institution qui sait garder son cap, entre croissance maîtrisée et fidélité à ses actionnaires.
Stabilité des indicateurs de performance
Le 20 février dernier, les dirigeants d’Attijari Bank se sont réunis pour valider les comptes de la banque. Le verdict ? Un résultat de 232,1 MDT, au niveau de celui de l’an passé. Dans le jargon financier, on appelle cela de la “résilience” ; dans la réalité, c’est la preuve que la banque a su protéger ses marges et ses clients malgré les turbulences du marché.
Dividendes : Un rendement de 4,200 DT par action
C’est le sujet qui anime souvent les discussions : le dividende. Cette année, le Conseil propose de verser 4,200 dinars par action.
À première vue, c’est un peu moins que les 5 dinars de l’an dernier. La famille des actionnaires s’est agrandie : les bénéfices distribués seront désormais partagé entre 50 millions d’actions, contre 42 millions auparavant. En élargissant son capital, la banque renforce son assise financière tout en continuant à récompenser généreusement ses actionnaires.
Rendez-vous fixé au 10 avril 2026
Les actionnaires sont attendus le vendredi 10 avril 2026 à 10h30 pour l’Assemblée Générale Ordinaire.