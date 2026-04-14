Les états financiers arrêtés au 31 décembre 2025 d’Attijari bank affichent un exercice solide, marqué par une progression de l’activité, une nette hausse des dépôts de la clientèle et un bénéfice stable.

Dans le détail, les produits d’exploitation bancaire ont atteint 1,171 milliard de dinars, en hausse de 1,6% par rapport à 2024. Le produit net bancaire (PNB) ressort à 709,6 millions de dinars, en légère progression de 0,2%. De son côté, le résultat net s’est établi à 232,1 millions de dinars.

Le bilan traduit également un renforcement de la taille de la banque. Les actifs totaux ont progressé de 12,5% pour atteindre 13,763 milliards de dinars. Surtout, les dépôts de la clientèle ont grimpé de 7,5% à 11,435 milliards de dinars, ce qui reflète la confiance des clients et permet de soutenir les capacités de financement de l’établissement. En revanche, les créances sur la clientèle ont reculé de 2,9% à 7,136 milliards de dinars.

Autre fait marquant de l’exercice : le portefeuille d’investissement a bondi de 75,1% à 3,374 milliards de dinars, porté notamment par la forte hausse des titres d’investissement et des Bons du Trésor assimilables.

Sur le plan prudentiel, Attijari Bank reste au-dessus des seuils réglementaires. Son ratio de solvabilité s’élève à 13,79%, contre un minimum requis de 10%, tandis que le Tier One ressort à 11,26%. Le ratio de liquidité atteint pour sa part 468,94%, un niveau très élevé qui témoigne d’un coussin de liquidité confortable.

Attijari bank signe ainsi un exercice 2025 sans surprise majeure : activité en légère croissance, rentabilité stable, base de dépôts en amélioration et ratios prudentiels solides.