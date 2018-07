L’APTBEF discute avec la BERD de la réforme du marché financier tunisien

L’assistance technique concernant la réforme et la consolidation du cadre légal et réglementaire régissant le marché financier tunisien a été au centre d’une rencontre, organisée jeudi 12 juillet, entre le président de l’Association professionnelle tunisienne de banques et des établissements financiers (APTBEF), Ahmed El Karm, et une délégation représentant la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Selon un communiqué publié vendredi par l’APTBEF, l’objectif spécifique de l’assistance technique est la modernisation du cadre légal et réglementaire régissant le marché financier tunisien, afin d’en faire un pilier du financement de l’économie nationale et de répondre aux besoins de financement de l’investissement privé et public.