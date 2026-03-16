La Bourse de Tunis a clôturé la semaine du 09 au 13 mars 2026 sur une dynamique clairement bullish, portée par une progression notable des indices phares. Le Tunindex a terminé à 15 413,59 points, enregistrant une hausse hebdomadaire de 3,09 %, tandis que le Tunindex20 a progressé de 3,51 % pour atteindre 6 868,22 points. L’activité a été marquée par un volume hebdomadaire de 165,31 MD, avec une forte concentration sur les titres de capital. Sur le plan sectoriel, la finance, les banques et le bâtiment ont dominé la progression, alors que les matériaux de base ont affiché un léger repli.
Analyse Top-Down : indices et rythme du marché
Tunindex
- Clôture fin de semaine : 15 413,59 points
- Variation hebdomadaire : +3,09 %
- Variation annuelle (YTD) : +14,60 %
Après un début de semaine en repli (14 877,24 points le 09/03), l’indice a enchaîné trois séances consécutives de progression avant une légère consolidation le vendredi (-0,55 %). Le plus haut hebdomadaire a été observé à 15 499,14 points le 12 mars.
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Repère technique hebdomadaire :
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Support : 14 877 points (plus bas de la semaine)
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Résistance : 15 499 points (plus haut hebdomadaire)
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Tunindex20
- Clôture fin de semaine : 6 868,22 points
- Variation hebdomadaire : +3,51 %
- Variation annuelle (YTD) : +14,94 %
La progression du Tunindex20 confirme un momentum haussier des grandes capitalisations, avec un pic hebdomadaire à 6 908,40 points.
Liquidité & volumes : lecture du marché
- Volume total de la semaine : 165 309 517 TND
- Capitaux traités sur la cote : 61 281 602 TND
- Quantité totale échangée : 5 526 626 titres
Répartition principale :
- Titres de capital : 60 671 572 TND
- Titres de créance : 610 030 TND
- Hors cote : 44 094 TND
- Moyenne quotidienne des capitaux sur la cote : ≈ 12,26 MD TND (calcul sur 5 séances).
La séance du 12 mars a concentré la plus forte activité avec 20,54 MD TND, représentant 33,53 % des capitaux hebdomadaires sur la cote.
La liquidité apparaît concentrée sur quelques grandes capitalisations, confirmant un leadership des valeurs dominantes.
Cartographie sectorielle (analyse tri-zone)
Secteurs moteurs
- Bâtiment et matériaux de construction : +4,04 %
- Banques : +4,00 %
- Sociétés financières : +3,70 %
Poids important dans l’indice :
- Banques : 57,47 % du Tunindex
- Sociétés financières : 65,08 % (indice sectoriel)
Secteurs à la traîne
- Matériaux de base : -0,74%
- Distribution : +0,09 %
Lecture globale
La forte progression des secteurs financiers et bancaires, fortement pondérés dans l’indice, explique l’essentiel de la hausse hebdomadaire du Tunindex.
Focus valeurs (stock picking)
A) Top performances hebdomadaires
|Valeur
|Cours
|Performance
|STIP
|7,160
|+24,09 %
|SIPHAT
|4,660
|+9,13 %
|STAR
|63,810
|+7,75 %
|SOTUVER
|16,840
|+7,60 %
|SIAME
|3,200
|+7,02 %
Lecture marché : ces titres ont enregistré une accélération haussière notable, signalant des phases de rallye ou de rattrapage technique.
B) Top baisses de la semaine
|Valeur
|Cours
|Performance
|UADH
|0,440
|-6,38 %
|ASTREE
|45,410
|-4,48 %
|SANIMED
|0,700
|-4,11 %
|ASSAD
|2,960
|-3,90 %
|UNIMED
|8,810
|-3,19 %
Lecture : ces titres ont subi corrections et prises de bénéfices, traduisant une volatilité accrue.
C) Valeurs les plus échangées (capitaux)
|Valeur
|Capitaux échangés
|AMEN BANK
|5 903 322 TND
|POULINA GROUP HOLDING
|5 297 608 TND
|BT
|4 425 486 TND
|TPR
|4 251 981 TND
|DELICE HOLDING
|3 916 255 TND
Ces valeurs concentrent une part significative de la liquidité hebdomadaire.
Le coin de l’expert
✅ À accumuler
- AMEN BANK
- BT
- POULINA GROUP HOLDING
- DELICE HOLDING
(Volumes élevés et présence parmi les valeurs les plus échangées.)
👀 À surveiller
- SOTUVER
- STAR
- SIAME
- SIPHAT
(Performances hebdomadaires positives signalant un momentum.)
⚠️ Prudence
- UADH
- SANIMED
- ASSAD
- UNIMED
(Présence dans le palmarès des baisses hebdomadaires.)