La Bourse de Tunis a clôturé la semaine du 09 au 13 mars 2026 sur une dynamique clairement bullish, portée par une progression notable des indices phares. Le Tunindex a terminé à 15 413,59 points, enregistrant une hausse hebdomadaire de 3,09 %, tandis que le Tunindex20 a progressé de 3,51 % pour atteindre 6 868,22 points. L’activité a été marquée par un volume hebdomadaire de 165,31 MD, avec une forte concentration sur les titres de capital. Sur le plan sectoriel, la finance, les banques et le bâtiment ont dominé la progression, alors que les matériaux de base ont affiché un léger repli.

Analyse Top-Down : indices et rythme du marché

Tunindex

Clôture fin de semaine : 15 413,59 points

15 413,59 points Variation hebdomadaire : +3,09 %

+3,09 % Variation annuelle (YTD) : +14,60 %

Après un début de semaine en repli (14 877,24 points le 09/03), l’indice a enchaîné trois séances consécutives de progression avant une légère consolidation le vendredi (-0,55 %). Le plus haut hebdomadaire a été observé à 15 499,14 points le 12 mars.

Repère technique hebdomadaire : Support : 14 877 points (plus bas de la semaine) Résistance : 15 499 points (plus haut hebdomadaire)



Tunindex20

Clôture fin de semaine : 6 868,22 points

6 868,22 points Variation hebdomadaire : +3,51 %

+3,51 % Variation annuelle (YTD) : +14,94 %

La progression du Tunindex20 confirme un momentum haussier des grandes capitalisations, avec un pic hebdomadaire à 6 908,40 points.

Liquidité & volumes : lecture du marché

Volume total de la semaine : 165 309 517 TND

Capitaux traités sur la cote : 61 281 602 TND

Quantité totale échangée : 5 526 626 titres

Répartition principale :

Titres de capital : 60 671 572 TND

60 671 572 TND Titres de créance : 610 030 TND

610 030 TND Hors cote : 44 094 TND

44 094 TND Moyenne quotidienne des capitaux sur la cote : ≈ 12,26 MD TND (calcul sur 5 séances).

La séance du 12 mars a concentré la plus forte activité avec 20,54 MD TND, représentant 33,53 % des capitaux hebdomadaires sur la cote.

La liquidité apparaît concentrée sur quelques grandes capitalisations, confirmant un leadership des valeurs dominantes.

Cartographie sectorielle (analyse tri-zone)

Secteurs moteurs

Bâtiment et matériaux de construction : +4,04 %

Banques : +4,00 %

Sociétés financières : +3,70 %

Poids important dans l’indice :

Banques : 57,47 % du Tunindex

Sociétés financières : 65,08 % (indice sectoriel)

Secteurs à la traîne

Matériaux de base : -0,74%

Distribution : +0,09 %

Lecture globale

La forte progression des secteurs financiers et bancaires, fortement pondérés dans l’indice, explique l’essentiel de la hausse hebdomadaire du Tunindex.

Focus valeurs (stock picking)

A) Top performances hebdomadaires

Valeur Cours Performance STIP 7,160 +24,09 % SIPHAT 4,660 +9,13 % STAR 63,810 +7,75 % SOTUVER 16,840 +7,60 % SIAME 3,200 +7,02 %

Lecture marché : ces titres ont enregistré une accélération haussière notable, signalant des phases de rallye ou de rattrapage technique.

B) Top baisses de la semaine

Valeur Cours Performance UADH 0,440 -6,38 % ASTREE 45,410 -4,48 % SANIMED 0,700 -4,11 % ASSAD 2,960 -3,90 % UNIMED 8,810 -3,19 %

Lecture : ces titres ont subi corrections et prises de bénéfices, traduisant une volatilité accrue.

C) Valeurs les plus échangées (capitaux)

Valeur Capitaux échangés AMEN BANK 5 903 322 TND POULINA GROUP HOLDING 5 297 608 TND BT 4 425 486 TND TPR 4 251 981 TND DELICE HOLDING 3 916 255 TND

Ces valeurs concentrent une part significative de la liquidité hebdomadaire.

Le coin de l’expert

✅ À accumuler

AMEN BANK

BT

POULINA GROUP HOLDING

DELICE HOLDING

(Volumes élevés et présence parmi les valeurs les plus échangées.)

👀 À surveiller

SOTUVER

STAR

SIAME

SIPHAT

(Performances hebdomadaires positives signalant un momentum.)

⚠️ Prudence

UADH

SANIMED

ASSAD

UNIMED

(Présence dans le palmarès des baisses hebdomadaires.)