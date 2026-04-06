La Bourse de Tunis est classée deuxième au niveau arabe, à la fin du mois de février 2026, en termes de croissance, portée par la hausse des secteurs phares et l’amélioration des indices de confiance des investisseurs.

Selon le dernier rapport du Fonds monétaire arabe (FMA), la Bourse de Tunis a enregistré une croissance de 5,72 %, se classant au 2ème rang, après la Bourse de Mascate, qui occupe la première place.

Cette performance positive de la bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT) s’inscrit dans un contexte divergent sur les marchés financiers arabes, dans la mesure où le marché boursier tunisien a réussi à dépasser les taux de croissance réalisés par d’autres marchés arabes, tels que Abu Dhabi, Dubaï et l’Égypte, tandis que l’indice composite du FMA pour l’ensemble des marchés financiers arabes a reculé de 0,83 % au cours de la même période.

En contrepartie, certains marchés financiers ont connu des baisses, durant le même mois. Ainsi, la Bourse de Damas a enregistré une baisse d’environ 1,84 %, suivie de la Bourse de Qatar avec un recul de 2,26 %, puis par la Bourse de Casablanca avec 2,82 %, et la Bourse de Palestine avec une baisse de 3,64 %.

Le marché financier saoudien est à la tête de la liste des marchés ayant enregistré les plus fortes baisses, soit une diminution d’environ 5,91 %.

Selon les dernières données, la capitalisation boursière de la Bourse de Tunis a enregistré une hausse notable de 6,56 %, en février dernier.

Grâce à cette performance, la Tunisie est classée, au troisième rang au niveau arabe, après les bourses de Mascate et de Beyrouth, et devançant des grands marchés boursiers stables tels que Dubaï, l’Égypte et Abou Dhabi.

Cette forte performance enregistrée par la Bourse de Tunis, en plus des évolutions positives sur d’autres places boursières, telles que les bourses de Mascate et de Dubaï, a contribué à atténuer la baisse de la performance générale marquée sur les marchés financiers arabes.

Le marché boursier tunisien a contribué positivement à la capitalisation boursière totale de la région. Cette performance intervient alors que la capitalisation boursière totale des marchés arabes a reculé de 2,34 %, perdant environ 103,4 milliards de dollars par rapport à la fin janvier 2026.