La Bourse de Tunis débute la séance de vendredi dans le vert. Le Tunindex affiche une légère hausse de 0,21%, avec 8 050.03 points dans un volume total de 0,526 Millions de dinars (MD), selon Mena capital partners (MCP).

Dans le vert, le titre SOPAT grimpe de 3,10%, à 1,99 D suivie par SIMPAR et SOTRAPIL qui gagnent respectivement 2,97% et 2,70% à 33,26 D et 15,20 D.

A la baisse, ELECTROSTAR recule de 2,60% à 2,24 D, tout comme SOTETEL et ESSOUKNA qui baissent respectivement de 2,36% et 1,84% à 3,71 D et à 3,19 D.