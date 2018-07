Le commissaire européen à la Politique européenne de voisinage et aux Négociations d’élargissement, Johannes Hahn, a qualifié, jeudi 12 juillet, la relation entre l’Union européenne et la Tunisie de “parfaite”.

A l’issue d’un entretien avec le ministre tunisien des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, Hahn, en visite actuellement en Tunisie à la tête d’une délégation de haut niveau, a ajouté que les deux parties ont examiné les moyens à même de renforcer davantage la relation de la Tunisie avec l’Union européenne et les institutions financières internationales et régionales.

De son côté, Jhinaoui a indiqué que l’entretien a permis de mettre l’accent sur les réformes engagées par la Tunisie, et le rôle que peut jouer l’Union européenne pour consolider ces réformes, et ce dans le but de parvenir, à l’horizon 2020, à concrétiser certaines d’entre elles, a-t-il fait savoir.

“Le commissaire européen a eu plusieurs rencontres avec des hauts responsables tunisiens, au Parlement et au gouvernement, ainsi qu’avec des représentants d’organisations nationales, ce qui lui a permis d’avoir une idée sur les défis majeurs auxquels la Tunisie est confrontée, et sur sa volonté de poursuivre ses réformes”, a-t-il encore souligné.

Il a également rappelé que “la Tunisie a besoin de l’aide de l’ensemble de ses partenaires, particulièrement celle de l’Union européenne”.

Le chef de la diplomatie tunisienne a également fait savoir que la rencontre a permis d’examiner la situation régionale et ses répercussions sur l’économie tunisienne d’une part, et le processus démocratique dans le pays, d’autre part.

Pour rappel, la délégation de haut niveau comprend des représentants de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, de la Banque africaine de développement (BAD), de la Société financière internationale (SFI), de l’Agence française de développement (AFD) et de la Banque allemande pour le développement et la coopération.