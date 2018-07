Un conseil des ministres restreint, tenu dans l’après-midi du vendredi 6 juillet à La Kasbah sous la présidence du chef du gouvernement, Youssef Chahed, a porté sur les relations entre la Tunisie et l’Union européenne, lit-on dans un communiqué de la présidence du gouvernement.

Le conseil a passé en revue les préparatifs de la visite attendue du commissaire européen pour la Politique régionale et de l’intégration européenne, Johannes Hahn, qui conduira une délégation de haut niveau représentant 8 grandes institutions financières, parmi les partenaires permanents et soutiens de la Tunisie, précise le communiqué.

Cette visite vise à renforcer le partenariat agissant entre la Tunisie et l’UE par le biais de ses différentes institutions pour aider le pays à surmonter les difficultés, mettre en œuvre les réformes engagées et atteindre ses objectifs de développement en réalisant le plus grand volume possible d’investissement, de croissance et de création d’emplois.

La visite, prévue le 12 juillet, a valeur de soutien également de l’Union européenne et des partenaires de la Tunisie à son processus de transition économique et politique, ajoute le communiqué.