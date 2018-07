Le Commissaire européen à la Politique européenne de voisinage et aux Négociations d’élargissement, Johannes Hahn, est attendu à Tunis, jeudi 12 juillet, à la tête d’une délégation de huit institutions financières de développement, indique un communiqué de la Délégation de l’Union européenne en Tunisie, rendu public mercredi 11 courant.

“Ensemble, ces partenaires viendront réaffirmer leur soutien à la Tunisie, notamment en faveur du programme de réformes socioéconomiques que le pays s’est fixé pour relancer la croissance et l’emploi”, lit-on dans le communiqué.

La délégation sera composée de hauts représentants de l’Agence française de développement (AFD), de la Banque africaine de développement (BAD), de la Banque européenne d’investissement (BEI), de la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD), de la Banque mondiale (BM), du Fonds monétaire international (FMI), de la KFW, et de la Société financière internationale (SFI)i.

Ils seront reçus tour à tour par le président de la République, le président du gouvernement et des membres du gouvernement, et s’entretiendront avec les députés de l’Assemblée des Représentants du Peuple et des représentants du secteur privé.

Les échanges permettront d’aborder les moyens à mettre en œuvre pour poursuivre l’ambitieux programme de réformes socio-économiques fixé par le Gouvernement pour relancer l’activité économique notamment en libérant le potentiel de croissance du secteur privé, de stabilisation budgétaire et de renforcement des mécanismes de protection sociale…