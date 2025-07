Plus de 95 mille Algériens sont entrés, en juin dernier, en Tunisie, via les trois postes frontaliers de Jendouba à savoir Melloula (Tabarka), Babouche (Ain Draham) et Jlaiel dans la délégation de Ghardimaou, enregistrant une augmentation de 17 pc par rapport à la même période de 2024, selon le Délégué régional au tourisme Issa Marouani.

Le poste de Melloula arrive en tête en accueillant cette année 64 mille touristes algériens, soit quatre mille touriste de plus par rapport à 2024.

Le poste de Babouche a accueilli 22 mille 700 Algériens, contre 15 mille 700 par rapport à juin 2024, soit une hausse de plus de 44 pc.

La situation n’a pas été différente au poste-frontière de Jlaiel dans la délégation de Ghardimaou quant à l’évolution du nombre de visiteurs durant le mois de juin écoulé, comparé au même mois de l’année précédente.

En effet, le poste a enregistré l’arrivée de 8 944 personnes contre 5 232 durant la même période de l’année passée, soit une augmentation de plus de 70 %, représentant le taux le plus élevé enregistré par ce poste-frontière au cours des cinq dernières années.

Au cours du premier semestre de l’année en cours (du 1er janvier au 30 juin), le nombre de visiteurs algériens ayant franchi les trois postes-frontières du gouvernorat de Jendouba a connu une hausse de 7,64 %, avec environ 461 000 touristes contre 428 000 durant la même période de l’année précédente.

Selon la même source, la région devrait continuer à accueillir un nombre important de touristes algériens avec le début de la haute saison touristique durant les mois de juillet et août. Cette affluence devrait contribuer à une relance du secteur touristique, à dynamiser l’activité économique, l’artisanat et le transport touristique, notamment après l’ajout de deux vols à l’aéroport international de Tabarka- Aïn Draham en provenance de Pologne.