Les mécanismes visant à renforcer la coopération et développer davantage le partenariat entre la Tunisie et la Banque mondiale (BM) ont été au centre de la rencontre, mercredi 11 juillet à La Kasbah, entre le chef du gouvernement, Youssef Chahed, et une délégation de la BM, conduite par son vice-président chargé de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), Férid Belhaj, et la directrice de la région Maghreb arabe, Marie Françoise Marie-Nelly.

Chahed a indiqué, à cette occasion, que la coopération mixte constitue un créneau pour renforcer la compétitivité et la pérennité de l’économie tunisienne, ce qui permettra d’améliorer le niveau des catégories à faibles revenus et d’ouvrir des perspectives prometteuses pour les jeunes en matière d’emplois et de création de projets, selon un communiqué publié par la présidence du gouvernement.

De son côté, Marie Françoise Marie-Nelly a loué la volonté du chef du gouvernement de garantir toutes les conditions adéquates et les facilités pour améliorer le climat des affaires et encourager les investissements dans le secteur privé, en particulier, dans le domaine de l’énergie et les énergies renouvelables.

Les domaines de coopération englobent, également, les secteurs vitaux à l’instar de l’éducation, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.