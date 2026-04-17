Les financements potentiels mobilisés pour faire face aux répercussions de la guerre doivent être additionnels à ceux précédemment alloués, afin de ne pas compromettre le financement du portefeuille de projets en cours, a affirmé le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh.

Lors de sa participation à la session des gouverneurs des pays du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord, d’Afghanistan et du Pakistan tenue à Washington, le ministre a abordé les nouvelles conjonctures géopolitiques et le rôle de la BM pour faire face à leurs répercussions.

Cette session a été organisée dans le cadre des réunions annuelles de printemps du Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International, tenues du 13 au 17 avril 2026, à Washington.

Pour les rencontres bilatérales, le ministre de l’Économie a eu une rencontre avec le Directeur exécutif du Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets, Jorge Moreira.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à la coopération existante et leur volonté de la renforcer davantage, notamment, dans les domaines liés aux marchés publics et à l’appui à la gouvernance, outre la mise en œuvre des projets d’infrastructures, selon un communiqué publié, jeudi par le département de l’Économie.

Abdelhafidh a, également, rencontré le directeur des investissements dans le secteur public à la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (AIIB), Konstantin Limitovsky.

Les deux parties ont souligné la volonté de renforcer la coopération financière et technique dans le cadre des opportunités offertes par le plan de développement 2026-2030, notamment, dans le domaine des infrastructures.

Abdelhafidh a ensuite rencontré successivement le Vice-président de la Société Financière Internationale, Ephiopis Tafara, et le directeur général de l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements, Tsutomu Yamamoto.

Les discussions ont porté sur les opportunités et les moyens de renforcer la coopération financière et technique, en particulier dans les domaines liés à l’appui à l’investissement, aux énergies renouvelables, à l’eau, au soutien au secteur privé et aux infrastructures.

Le ministre de l’économie a également rencontré le président du Fonds de l’OPEP pour le développement international, Abdulhamid Al-Khalifa.

Il a souligné, à cette occasion, l’importance de reprendre la coopération financière avec le Fonds, compte tenu de la volonté des deux parties, de la confiance mutuelle et de la disponibilité de nombreux projets dans les domaines de développement d’intérêt commun tels que la transition énergétique, la sécurité alimentaire, la santé et le soutien aux petites et moyennes entreprises(PME).

Abdelhafidh a eu des rencontres avec l’envoyé spécial de la Première ministre italienne chargé du plan Mattei, Lorenzo Orton, la directrice de la coopération financière de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale et la directrice générale du Fonds Espagnol de Financement Durable, Marta Mulas Alcantara.

Pour les rencontres avec le secteur privé, le ministre de l’économie a rencontré plusieurs responsables du constructeur aéronautique Boeing.

Le ministre a donné, à cette occasion, un aperçu des succès enregistrés par la Tunisie dans le secteur de la fabrication de composants aéronautiques et de l’expertise dans ce secteur, ce qui la qualifie pour occuper une position avancée en tant que destination d’investissement prometteuse.

Il a, également, mis en avant les avantages comparatifs dont bénéficie la Tunisie, notamment, la stabilité politique et sociale et la disponibilité de ressources humaines hautement qualifiées, selon la même source.