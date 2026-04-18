Le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafid, a fait part de la disposition de la Tunisie à multiplier les efforts afin de renforcer davantage la coopération avec la Banque mondiale (BM), lors d’un entretien tenu, récemment, avec le vice-président de la BM pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Ousmane Dione, et ce, en marge de sa participation aux Réunions de printemps du Groupe de la BM et du Fonds monétaire international- FMI (du 13 au 17 avril 2026, à Washington).

D’après un communiqué, publié samedi, par le département de l’Economie, le ministre a souligné, à cette occasion, la nécessité d’aligner la coopération future entre les deux parties, sur les objectifs du Plan de développement 2026-2030.

Abdelhafidh a eu des rencontres, également, avec le président du Fonds international de développement agricole (FIDA), Alvaro Lario, le vice-président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Matteo Patrone, le directeur général pour le Moyen-Orient et l’Europe de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), Kotano Tanaka, et le directeur du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Alexandre De Croo.

Il a, par ailleurs, pris part à plusieurs réunions et conférences, notamment un workshop sur « les partenariats internationaux pour le développement des compétences et la mobilité de la main-d’œuvre », durant lequel il a présenté l’expérience tunisienne dans ce domaine.

Il a participé, en outre, à un séminaire sur la sécurité alimentaire et la création d’emplois dans le secteur agroalimentaire au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. À cette occasion, il a passé en revue la politique tunisienne en la matière et son engagement à développer ce secteur, à travers la promotion des systèmes agricoles et des chaînes de valeur, ainsi que la gestion durable des ressources en eau.