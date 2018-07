Le conseil de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) a reçu, mercredi 11 juillet, les trois candidats proposés par le gouvernement au poste de président directeur général de l’Etablissement de la Télévision Tunisienne (ETT), en l’occurrence Mahmoud Bounab, Lassad Dahech et Khaled Njah.

Dans un communiqué, la HAICA explique que les candidats ont été informés des principaux thèmes qui seront abordés lors des entretiens avec les membres du conseil qui se dérouleront, en présence d’observateurs de la société civile, d’instances constitutionnelles et d’institutions académiques. Ces entretiens seront diffusés en direct sur le site électronique de la HAICA, ajoute la même source.

Ce poste est accordé sur la base d’un contrat d’objectifs et de moyens signé entre le gouvernement, l’instance et le candidat retenu. Le contrat comporte la durée du mandat, les programmes proposés pour la réforme de l’établissement et les délais et modes de leur exécution, en plus des mécanismes d’évaluation du rendement de l’établissement.

Le gouvernement s’engage, de son côté, à fournir les moyens nécessaires à la réalisation de ces programmes, peut-on lire dans le communiqué.

Il y a quelques, la HAICA a reçu une correspondance de la présidence du gouvernement qui sollicite son avis conforme concernant la nomination d’un nouveau PDG de la télévision tunisienne au vu des dispositions de l’article 19 du décret-loi 116/2011.

Ainsi, un des trois candidats succédera à Abderrazak Tabib, P-DG de la radio tunisienne et qui assure, depuis le 29 mars 2018, la direction provisoire de l’ETT.