Dans le cadre de l’élaboration d’un document d’orientation sur le journalisme de données, le Centre de la femme arabe pour la formation et la recherche (CAWTAR) et le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) ont organisé, récemment, un atelier consultatif réunissant des journalistes des gouvernorats de Gafsa, Tozeur et Kébili.

Selon une publication diffusée sur la page officielle de l’UNFPA, ce document vise à proposer un cadre pratique encourageant les journalistes à produire des contenus fondés sur les données, en les utilisant de manière professionnelle et responsable pour traiter des thématiques liées à la population, à la jeunesse, aux femmes, à l’égalité, à la santé et aux droits sexuels et reproductifs, afin d’améliorer la qualité de l’information.

Cette démarche s’inscrit dans une approche participative, avec une première rencontre tenue à Tunis et un troisième atelier prévu à Nabeul, afin d’impliquer les acteurs des médias dans l’élaboration d’un contenu ancré dans les réalités de la pratique journalistique, lit-on de même source.