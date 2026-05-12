Une rencontre s’est tenue mardi, au siège de l’ambassade de Tunisie à Tokyo, à l’occasion des préparatifs liés à la célébration du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et le Japon.

Cette rencontre a porté sur le renforcement de la coopération entre l’ambassade et le département international de la chaîne publique japonaise « Fuji Television Network », l’une des principales chaînes de télévision au Japon.

La rencontre a réuni le diplomate chargé du dossier de la coopération économique à l’ambassade et le directeur exécutif du département international de la chaîne, « Gaku Watanabe ».

Les discussions ont porté sur les moyens de mettre en place une production médiatique conjointe visant à promouvoir le produit culturel et touristique tunisien, ainsi qu’à faire connaître les spécificités de la cuisine tunisienne et la richesse et la diversité des plats et spécialités culinaires du pays, lit-on dans un communiqué publié par l’ambassade de Tunisie à Tokyo sur sa page Facebook.

Deux représentantes du département des affaires internationales de la direction de la chaîne ont également pris part à cette rencontre.