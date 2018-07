24 soirées meubleront la programmation de la 54ème édition du festival international de Carthage qui se tiendra du 13 juillet au 17 août 20108. Le clou de cette édition est le retour après près de 10 ans d’absence de la chanteuse tunisienne Amina Fakhet, qui animera deux soirées les 21 et 24 juillet au grand bonheur de ses fans curieux de découvrir les nouveautés de leur artiste adulée.

Pour cette édition 2018, a indiqué Mokhtar Rassaa, directeur du festival lors de la conférence de presse organisée à Tunis, le festival international de Carthage se réserve sept spectacles exclusifs avec la présence de l’humoriste Jamel Dabbouze qui revient sur la scène de l’amphithéâtre romain de Carthage après 6 six d’absence, le groupe français “Gospel 100 voix”, Kendji Girac (chanteur et guitariste de flamenco français), le chanteur libanais Melhem Zein, le chanteur irakien Kadhem Essaher, “Des étoiles de la Palestine” avec Amal Morcos et Ameer Dandan qui ont dédié leur art à la cause palestinienne et la chanteuse libanaise Mejda Erroumi.

La vente en ligne des tickets sera ouverte à partir sur le site officiel du festival. Quatre points de vente seront ouverts à partir de demain à 15h00 à la cité de la Culture, au théâtre municipal de Tunis, l’amphithéâtre de Carthage (deux points de vente).

Dans le cadre de la programmation parallèle, un hommage sera rendu à la mémoire de Raja Ben Ammar à travers une série de spectacles de théâtre et de danse.

Le cinéma sera présent dans le festival à partir du 19 au 25 août avec la programmation de plusieurs films à succès à l’échelle nationale ou internationale à l’instar de “Jaida” de Selma Baccar ou “Mission impossible 6” de Christopher McQuarrie.

Ci-après le programme complet :

13 juillet: “De Carthage à Séville” de Mohamed Lassoued

16 juillet: Jamel Debbouze ” Maintenant ou Jamel”

17 juillet: Abu et Yassemine Ali (Egypte)

19 juillet : le groupe de métal franco-tunisien “Myrath” avec la participation de l’Orchestre national tunisien, Lotfi Bouchnak et Mahdi Ayachi de la troupe musicale Ziara

21 juillet: Amina Fakhet

22 juillet: création rock “Hamlin” de Ali Jaziri

24 juillet : Amina Fakhet

25 juillet: Willy William (France)

26 juillet: Marcel Khalifa (Liban)

27 juillet: Hela Melki (Tunisie)

29 juillet: Hiba Tawaji et Oussema Rahbani (Liban)

30 juillet: le groupe “Gospel 100 Voix” (France)

31 juillet: Kadhem Essaher (Irak)

1er aout: Kendji Girac (chanteur et guitariste de flamenco français)

02 aout: Melhem Zein (Liban)

04 aout: production spéciale du FIC “Carnaval” de Hassen Doss

05 août: comédie musicale “Pinocchio” (France)

06 aout: “Des étoiles de la Palestine” avec Amal Morcos et Ameer Dandan (exclusif FIC)

07 aout: l’Algérino

09 aout: “Hadhra 3” de Fadhel Jaziri

11 aout: le ballet de Chine

13 aout: Yosra Mahnouch (Tunisie)

15 aout: Majda Erroumi (Liban)-exclusif FIC

17 Aout : création orchestrale de Mohamed Ali Kammoun “24 parfums” avec la participation de 24 solistes des régions tunisiennes, accompagnés par l’orchestre et choeur de l’opéra de Tunis