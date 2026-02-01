La 6ᵉ Festival des Premières Chorégraphiques à Tunis et Sfax du 12 au 15 février 2026 a prévu un programme riche et varié qui auront lieu dans divers espaces de Tunis et de Sfax.
Programme du jeudi 12 février 2026 :
L’espace Mad’Art Carthage, Tunis abritera le spectacle V!TAL, un projet d’échange culturel à 17H00 à Mad’Art Carthage, Tunis, organisé par Cie Destins Croisés / Ismaël Mouaraki (Canada)
Le spectacle I need help immediately de Adél Juhász Suisse/Hongrie aura lieu à 19h00 au Théâtre El Hamra, Tunis
Le spectacle LABES organisé par Al Badil / Selim Ben Safia Tunisie sera à l’affiche à 20h30 au Théâtre le 4e art, Tunis
Un Workshop avec Alexandra ‘Spicey’ Landé de la compagnie Ebnflōh aura lieu de 10h00à 12h00 à IKAA Bab Saadoun, Tunis
Programme du vendredi 13 février 2026 :
Le spectacle Mōnad de Ebnflōh / Alexandra ‘Spicey’ Landé (Canada) aura lieu à 17H00 à Mad’Art Carthage, Tunis
Le Théâtre El Hamra, Tunis abritera à 19h00 le Home Made Focus :une Présentation de chorégraphes émergents en partenariat avec le programme MASSARI qui sera marquée par le Spectacle Spectrum avec Rania Semmar (Tunisie/Maroc).
Le spectacle HORRA avec Khouloud Ben Abdallah (Tunisie) aura lieu à 19h au Théâtre Municipal, Sfax
Le spectacle LABES d’Al Badil / Selim Ben Safia (Tunisie) sera organisé à 20H30 au
Théâtre le 4e art, Tunis
Le spectacle Infinité de Compagnie Yvann Alexandre (France)
Un workshop aura lieu de 10H00 à 12H00 à IKAA Bab Saadoun, Tunis avec Yvann Alexandre
Programme du samedi 14 février :
Les spectacles sont prévus à 19h au Théâtre El Hamra, Tunis :
– Home Made Focus: Présentation de chorégraphes émergents en partenariat avec le programme MASSARI
– CARIOCA — de mère en fils avec Ahmed Tayaa Tunisie -THOR avec Moayed El Ghazouani Tunisie
-Infinité Compagnie avec Yvann Alexandre (France) à 19H00 au Théâtre Municipal, Sfax
-WELCOME avec Zutano BaZar / Florence Loison (France) à 20h30 au Théâtre le 4e art, Tunis
Workshop entre 10H00 à 12H00 à IKAA Bab Saadoun, Tunis avec Adèl Juhász
Programme du dimanche 15 février :
SPECTACLES :
Programme double avec Naomi Fall X Jilani Chhaider à 10H30 à Bab Diwan, Sfax
Work in progress Naomi Fall Belgique/Mali à 17H00 au Centre des Arts Dramatiques et Scéniques de Sfax
HEMLYN Jilani Chhaider Tunisie entre 14H00 – 18H00 au Mad’Art Carthage, Tunis Le Marathon de la danse avec Simon Tanguy et Oumaima Manai France/Tunisie
A 19H00 au Théâtre El Hamra, Tunis 19H00 ” Testostérone” de Cyrine Gannoun
Workshop de 10H00 à 12H00 à IKAA Bab Saadoun, Tunis avec Florence Loison de la compagnie Zutano BaZar.