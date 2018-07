Le secrétaire d’Etat britannique chargé des Affaires étrangères et du Commonwealth, Lord Ahmad de Wimbledon, est en visite officielle de deux jours (5 et 6 juillet) en Tunisie.

Au cours de sa visite, le responsable britannique devrait rencontrer le secrétaire d’Etat chargé de la Diplomatie économique, Hatem Ferjani, pour discuter de l’approfondissement des relations commerciales et d’investissement à l’approche de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Selon un communiqué de l’ambassade du Royaume-Uni à Tunis, les discussions porteront également sur le bilan du Forum bilatéral tuniso-britannique du 21 juin dernier à Tunis.

Ce forum avait été présidé conjointement par le ministre britannique Alistair Burt et le secrétaire d’Etat tunisien, Sabri Bachtobji.

Au cours de son déplacement, Lord Ahmad rencontrera également Mehdi Ben Gharbia, ministre chargé des Relations avec les institutions constitutionnelles, la société civile et les droits de l’Homme.

“Le renforcement des droits humains et la protection des droits des minorités au Royaume-Uni et en Tunisie” sera à l’ordre du jour de la rencontre.

Une rencontre devrait également avoir lieu entre le ministre britannique et les membres de la Commission pour les droits individuels et de l’égalité. L’accent sera mis sur le rapport élaboré par la commission sur les droits individuels et de l’égalité en Tunisie.

Le responsable britannique aura également l’occasion de visiter un centre de police communautaire financé par le Royaume-Uni, qui contribue à améliorer la sécurité et la confiance entre les citoyens locaux et les forces de l’ordre.